Φοβερό buzzer beater με turnaround πέτυχε ο Μίκι στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου απέναντι στη Νταρουσάφακα.

Δείτε το καλάθι του παίκτη της Χίμκι

The perfect way to end the first quarter from @Jmickey_02 #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/albjN9JUTx

— EuroLeague (@EuroLeague) 20 Μαρτίου 2019