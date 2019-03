Πιτίνο: «Έχουμε ένα σπουδαίο σερί, να συνεχίσουμε στον ίδιο ρυθμό»

Οι «πράσινοι» μετρούν πέντε νίκες στις τελευταίες έξι αγωνιστικές της EuroLeague διεκδικώντας με αξιώσεις την πρόκριση στα playoffs και ο Ρικ Πιτίνο σχολίασε στο Twitter τον αποψινό αγώνα με την Μπασκόνια.

«Μεγάλο παιχνίδι απόψε για τον Παναθηναϊκό. Η Μπασκόνια είναι μια από τις καλύτερες ομάδες της EuroLeague στο transition. Έχουμε ένα σπουδαίο σερί, πρέπει να συνεχίσουμε στον ίδιο ρυθμό».

Big game today for Panathinaikos. Baskonia is one of the outstanding transition teams in the Euroleague. We are on a great run, have to keep pushing the pace. #paobc

— Rick Pitino (@RealPitino) 20 Μαρτίου 2019