«Ευχαριστώ όλους όσοι που ήταν στο παιχνίδι, τον κόσμο που ήρθε. Ένιωθα καλά όταν μπήκα. Ο Μπλατ μου δίνει την ευκαιρία να παίζω ελεύθερα και νιώθω πολύ καλά. Αυτό το καλάθι θα το θυμάμαι για πάντα», είπε στην κάμερα της Nova και συμπλήρωσε για την συνέχεια: «Πάω βήμα - βήμα. Θέλω να ξεκινήσω να παίζω στον Ολυμπιακό, να είμαι στην 12άδα, όπως σήμερα, και να βοηθήσω την ομάδα να πάρει την Euroleague».

Σε ηλικία 17 ετών, 2 μηνών και 21 ημερών, ο Ποκουσέφσκι πέρασε ως αλλαγή του Ζακ ΛεΝτέι, με ένα λεπτό να απομένει για τη λήξη της αναμέτρησης με την Μπάγερν Μονάχου και έγραψε ιστορία, μέσα σε αποθέωση.

Άφησε πίσω του τον Γιώργο Πρίντεζη, ο οποίος είχε κάνει ντεμπούτο για τον Ολυμπιακό στην Ευρώπη το 2002 κόντρα στην Σλασκ Βρόκλαβ σε ηλικία 17 ετών, 7 μηνών και 17 ημερών και ο μικρός έβαλε τις βάσεις για το σπουδαίο μέλλον, που αναμένεται να έχει στα «ερυθρόλευκα».

Μόλις τον σήκωσε ο Μπλατ και ξεκίνησε να βγάζει την φόρμα του, ο κόσμος στο ΣΕΦ κατάλαβε ότι μπροστά του βλέπει κάτι μοναδικό. Οι φωνές να γίνει φάουλ για να περάσει ο πιτσιρικάς στο παρκέ, ήταν ξεχωριστές και μόλις μπήκε άπαντες ήθελαν να πάριε το σουτ που πήρε.

Ένα παιδί μόλις στα 17 του, με αγνό μπασκετικό ταλέντο έκανε τα πρώτα του βήματα και όσοι ήταν στο ΣΕΦ έγιναν μάρτυρες. Μπορεί ο Μπλατ να απολογήθηκε και να πήρε την ευθύνη για την επίθεση στο τέλος, όμως ο κόσμος το ζητούσε, το ήθελε και κανείς δεν μετάνιωσε.

Ο «Πόκου» έβαλε τον πρώτο του πόντο και ξεκίνησε να γράφει το βιβλίο της μπασκετικής του ιστορίας.

Aleksej Pokusevski gets his first EuroLeague point for @olympiacosbc

What the game is all about Congratulations #GameON pic.twitter.com/okaw5GyQUm

— EuroLeague (@EuroLeague) 19 Μαρτίου 2019