Ο Γερμανός ψηλός της τούρκικης ομάδας έκανε φόλοου κάρφωμα, μετά το άστοχο σουτ του Ντάνστον, στην λήξη της δεύτερης περιόδου του αγώνα.

The best way to end the second quarter is... #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/9Efcy22PIO

— EuroLeague (@EuroLeague) 19 Μαρτίου 2019