Η 27η αγωνιστική της Euroleague: Ήξερες ότι; (pics & vids)

Οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται στην 8η θέση (13-13) και υποδέχονται την Μπάγερν Μονάχου (12-14, 11η) στο ΣΕΦ (19/03, 21:00), με σκοπό να πάρουν τη νίκη.

Την ίδια στιγμή, το «τριφύλλι», που είναι επίσης στο 13-13 (9η θέση), υποδέχεται την ελλιπή, αλλά πάντα επικίνδυνη, Μπασκόνια (14-12, 6η), στο ΟΑΚΑ (20/03, 21:00).

Στο πρόγραμμα ξεχωρίζει ακόμη το Εφές - ΤΣΣΚΑ και το Ρεάλ - Αρμάνι.

Η Euroleague Greece παρουσιάζει τα στοιχεία που ξεχωρίζουν την 27η αγωνιστική.

ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ - ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ (19/03, 19:00, 3-16)

@AnadoluEfesSK Genel Direktörü Alper Yılmaz: "EuroLeague'deki 400. maçımız dolayısıyla çeşitli aktivitelerimiz olacak. Son 2 maçımızda taraftarın yoğun ilgisi vardı. Umarım bu maçta da aynı ilgi devam eder ve kazanırız." Tarihi maça biletini al https://t.co/FXNKH4H7Nj pic.twitter.com/uUAPUDw3u0 — Sporx Basketbol (@sporx_basket) 18 Μαρτίου 2019

Ο Μπομπουά έχει σερί 19 εύστοχων βολών.

Ο Μίτσιτς είναι 3ος σε ασίστ (5.2) ανά παιχνίδι.

Ο Μοερμάν είναι 5ος σε ριμπάουντ με 6.5.

Ο Ντάνστον είναι 4ος σε τάπες (1.1) και συνολικά 2ος (217). Είναι επίσης 9ος σε επιθετικά ριμπάουντ (369).

Ο Ντε Κολό έχει 28/28 βολές, ο Χίγκινς 19/19 και ο Βορόντσεβιτς 11/11.

Ο Ροντρίγκεθ είναι 5ος σε ασίστ με 1.059 στη διοργάνωση.

Ο Κλάιμπερν είναι 5ος στο σύστημα αξιολόγησης (18.5β.) και 3ος σε ριμπάουντ (7.2) ανά ματς.

Ο Χίγκινς είναι 2ος σκόρερ με 15.0 πόντους ανά αγώνα.

Ο Ντε Κολό είναι 3ος σε πόντους με 14.8 ανά παιχνίδι.

Ο Χάινς είναι 4ος σε τάπες (202) και 11ος σε ριμπάουντ (1.108).

ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ - ΜΠΟΥΝΤΟΥΤΣΝΟΣΤ (19/03, 19:45, 1-0)

'With great power, comes great responsibility'@JanVesely24 has led @FBBasketbol to the playoffs Will he be this years MVP? pic.twitter.com/hslEdJUiNE — EuroLeague (@EuroLeague) 18 Μαρτίου 2019

Ντατόμε και Μαχμούτογλου έχουν από 9 εύστοχες βολές έκαστος.

Ο Βέσελι είναι 3ος σε ranking με 19.2 βαθμούς κατά μέσο όρο και 3ος σε κλεψίματα με 1.5 ανά αγώνα.

Ο Σλούκας είναι 5ος σε ασίστ με 5.0 ανά παιχνίδι.

Ο Κόουλ έχει φτάσει σε διψήφιο αριθμό πόντων στα τελευταία 15 ματς.

Ο Μπελ έχει 8/8 βολές.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ (19/03, 21:00, 3-0)

Crunch time for these two teams, a win would be huge in the playoff race @olympiacosbc vs @fcb_basketball #GameON pic.twitter.com/khezG00CDl — EuroLeague (@EuroLeague) 18 Μαρτίου 2019

Ο Μιλουτίνοφ είναι 1ος σε ριμπάουντ με 8.0 ανά αγώνα, 1ος σε επιθετικά ριμπάουντ (3.4) και 2ος στο

σύστημα αξιολόγησης με 19.5 βαθμούς.

Ο (τραυματίας) Σπανούλης είναι 1ος πασέρ με 1.414 ασίστ και 2ος σκόρερ με 3.991 πόντους στη διοργάνωση. Θέλει 9 ακόμη πόντους, για να γίνει ο δεύτερος, μετά τον Ναβάρο, που φτάνει τους 4.000.

Ο Πρίντεζης είναι 7ος ριμπάουντερ (1.202) και 5ος σκόρερ με 2.876 πόντους.

Ο Ντέντοβιτς έχει 9/9 βολές και ο Ουίλιαμς 8/8.

Ο Κόπονεν είναι 4ος σε εύστοχες βολές με ποσοστό 91.24%.

Ο Γιόβιτς κατέχει το ρεκόρ στις ασίστ, αφού έχει μοιράσει 19.

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ - ΓΚΡΑΝ ΚΑΝΑΡΙΑ (19/03, 22:00, 0-1)

¡Sorteo express! @RiojaWine_Es sortea una entrada doble para el partido de este jueves 21 del @GranCanariaCB -Olympiacos ¡No te lo pierdas! https://t.co/577L3Ep9ap — EuroLeague (@EuroLeague) 18 Μαρτίου 2019

Ο Τόμιτς είναι 4ος σε ριμπάουντ στη διοργάνωση (1.384).

Ο Ερτέλ είναι 3ος σε ασίστ με 1.134.

Ο Χάνα έχει 17/17 βολές και ο Έρικσον 15/15.

ΝΤΑΡΟΥΣΑΦΑΚΑ - ΧΙΜΚΙ (20/03, 19:15, 0-1)

Ο Ντάγκλας είναι 2ος σκόρερ με 14.5 πόντους ανά αγώνα κι είναι 1ος σε κλεψίματα με 1.8.

Ο Έρικ είναι 4ος σε επιθετικά ριμπάουντ με 2.3 ανά παιχνίδι.

Ο Έβανς είναι 2ος σε τάπες με 1.3 ανά ματς.

Ο Σβεντ είναι 1ος σε πόντους (23.7) και στο σύστημα αξιολόγησης (24.7β.) φέτος. Επειδή, όμως, έχει χάσει περίπου τη μισή σεζόν (14 ματς) δεν μπορεί να μπει στην... κούρσα για τους κορυφαίους.

Ο Κρόκερ έχει 19/19 βολές και ο Ζούμπκοφ 12/12.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ - ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ (20/03, 21:00, 12-12)

Ο Καλάθης είναι 1ος σε ασίστ φέτος (8.4) και 2ος σε κλεψίματα με 1.7 ανά αγώνα. Συνολικά είναι 8ος σε ασίστ (938) και έχει 252 κλεψίματα (6ος).

Ο Παπαγιάννης είναι 2ος σε δίποντα (75.56%) και ο Αντετοκούνμπο 3ος (74.14%).

Ο Γκιστ με 1 κλέψιμο φτάνει τα 200 και με 36 πόντους, τους 2.000.

Ο Χουέρτας έχει 14/14 βολές.

Ο Πουαριέ είναι 2ος ριμπάουντερ φέτος με 7.7 ανά ματς και 3ος σε επιθετικά με 3.0.

ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ - ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚΑΟΥΝΑΣ (20/03, 21:05, 16-7)

Ο Μπλακ είναι 5ος σε επιθετικά ριμπάουντ με 2.1 ανά αγώνα.

Ο Τάιους είναι 3ος σε τάπες με 1.2 ανά ματς και συνολικά έχει 207.

Ο Γκριγκόνις έχει 41/41 βολές.

Ο Γιανκούνας είναι 2ος σε ριμπάουντ (1.733) και 4ος σκόρερ (2.966π.) στο θεσμό.

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ - ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ (20/03, 22:00, 12-1)

When you've just realised it's a double game week Who's excited?#GameON pic.twitter.com/353tGo2zKw — EuroLeague (@EuroLeague) 18 Μαρτίου 2019

Ο Γιουλ έχει 33/33 βολές και ο Τόμπκινς 10/10.

Ο Καμπάτσο είναι 4ος σε κλεψίματα με 1.5 ανά αγώνα.

Ο Ταβάρες είναι φέτος 1ος σε τάπες με 1.7 ανά ματς.

Ο Ρέγιες είναι 1ος ριμπάουντερ (1.776) και 3ος σκόρερ (2.986π.) στη διοργάνωση.

Ο Γιουλ είναι 7ος σκόρερ με 2.803 πόντους και 6ος πασέρ με 1.010 ασίστ.

Ο Τζέιμς είναι 1ος σκόρερ φέτος με 20.0 πόντους ανά αγώνα, 2ος πασέρ με 6.8 ασίστ ανά ματς και 1ος στο σύστημα αξιολόγησης με 21.4 βαθμούς.

Ο (τραυματίας) Γκουντάιτις είναι 4ος σε ριμπάουντ με 7.1 ανά αγώνα και 5ος σε τάπες με 1.0.

Ο Μίτσοφ είναι 5ος σκόρερ με 14.2 πόντους ανά παιχνίδι.