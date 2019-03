«Σύσφιξη» σχέσεων μεταξύ Ένωσης Παικτών Euroleague και ΝΒΑ (pic)

Το meeting έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, με σκοπό να έρθουν πιο κοντά οι δύο Ενώσεις που εκπροσωπούν τους παίκτες στην Ευρώπη και στο κορυφαίο πρωτάθλημα των ΗΠΑ.

Ο managing director Μπόστιαν Νάχμπαρ και ο secretary general Άνζε Μπλάζιτς της ELPA είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τους εκπροσώπους από περισσότερα από 9 διαφορετικά τμήματα της Ένωσης Παικτών ΝΒΑ. Αμφότερους καλωσόρισαν οι Μισέλ Ρόμπερτς (NBPA Executive Director) και Ματέρο Ζουρέτι (Chief of International Relations and Marketing).

Οι οικοδεσπότες έδειξαν στους φιλοξενούμενούς τους πως τον τρόπο που δουλεύουν, ενώ συζήτησαν για ιστορία και για τα προγράμματα που έχουν, βοηθώντας και συμβουλεύοντας την Ένωση της Euroleague στη δική της ανάπτυξη.

Οι εκπρόσωποι της Ένωσης Παικτών Euroleague συναντήθηκαν και με ανθρώπους της εταιρείας HEED, η οποία είναι υπεύθυνη για τις «έξυπνες» φανέλες των παικτών.

In the past week ELPA management visited @TheNBPA and @HeedLive HQ in New York City. Read about it here https://t.co/kfcaPB2QpZ. #elplayers

— EuroLeague Players Association (@the_ELPA) 15 Μαρτίου 2019