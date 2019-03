Ο Αμερικανός γκαρντ το κατάφερε από το πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα με τον Ολυμπιακό στο Μιλάνο και να μπει σε ένα club όπου ήταν μέλη άλλοι 8 παίκτες!

Μάλιστα ο Νάντο Ντε Κολό το έχει καταφέρει τρεις φορές (2016, 2017, 2018) ενώ το έχουν πετύχει επίσης οι Σβεντ, Λάνγκφορντ, Ουοναμέικερ, Γιουλ, Ντόντσιτς, Χίγκινς και Ντιλέινι.

14 Μαρτίου 2019