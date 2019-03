Η Ζάλγκρις καλοβλέπει τη συμμετοχή της μόνο στην EuroLeague (pic)

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Ντονάτας Ουρμπόνας, ο GM της Ζάλγκιρις Ντονάτας Μοτιεγιούνας βρίσκει πολύ καλή την ιδέα να συμμετέχει η ομάδα του Κάουνας μόνο στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση ωστόσο θα ακολουθήσει την κοινή γραμμή των 11 ομάδων που έχουν εγγυημένα συμβόλαια.

Regarding to the idea that Euroleague teams might play only in Euroleague and leave domestic competition, Zalgiris GM Paulius Motiejunas told that he likes the concept which Real Madrid proposed, but would follow general position of 11 A-licence teams.

— Donatas Urbonas (@Urbodo) 14 Μαρτίου 2019