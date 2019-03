Sold out ακόμα ένα παιχνίδι της Ζαλγκίρις Κάουνας! (pic)

Τι και αν οι πιθανότητες να μπει στην 8άδα έχουν μειωθεί δραματικά... Ο κόσμος της Ζαλγκίρις Κάουνας δεν αφήνει μόνο του τον Γιασικεβίτσιους και τους παίκτες του, αφού η λιθουανική ομάδα ανακοίνωσε ακόμα ένα sold out για φέτος. Στο παιχνίδι κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου, ο κόσμος αναμένται για ακόμα μια φορά να γεμίσει ασφυκτικά την «Zalgirio Arena».

#Zalgiris will be playing in a sea of green again, as tonight's @EuroLeague game against Bayern has been #SOLDOUT! pic.twitter.com/cOqg8TCSsQ

— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) 14 Μαρτίου 2019