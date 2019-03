Προβλήματα για την Αρμάνι, ενόψει Ολυμπιακού

Όπως ενημέρωσε η ομάδα του Μιλάνο, ο Σιμόνε Πιανιτζιάνι δεν θα έχει στην διάθεσή του τους Κέρτις Τζέρελς, Νεμάνια Νέντοβιτς και Τζέιμς Νάναλι για τον αγώνα του πρωταθλήματος.

Ο πρώτος αντιμετωπίζει πρόβλημα στο δεξί γόνατο κι έμεινε εκτός προληπτικά, ο δεύτερος για λόγους ξεκούρασης και ο τρίτος θα επιστρέψει την Τρίτη (12/03) από τις ΗΠΑ, όπου και βρέθηκε για προσωπικούς λόγους.

ROSTER REPORT: non sono disponibili a Reggio Emilia Curtis Jerrells (ginocchio destro, a riposo precauzionale) e Nemanja Nedovic (riposo). James Nunnally non è con la squadra per motivi personali. #WeNotMe

— Olimpia Milano (@OlimpiaMI1936) 11 Μαρτίου 2019