Ο Αμερικανός γκαρντ έκανε τρία ρεκόρ καριέρας κόντρα στους Καταλανούς, αφού μέτρησε 37 πόντους (6/7δ., 6/8τρ., 7/7β.), συγκέντρωσε 43 βαθμούς στο ranking και πήρε 5 αμυντικά ριμπάουντ.

Έτσι, οδήγησε την Εφές σε μια άνετη νίκη επί της Μπαρτσελόνα (92-70) και την κράτησε στην 4η θέση της βαθμολογίας.

