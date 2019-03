Ρεάλ: Η μόνη ομάδα με 100άρα στον Ζοτς σε κανονική διάρκεια! (pic)

Η νίκη επί της Φενέρ δεν είναι το μοναδικό πράγμα για το οποίο νιώθει υπερήφανη η Ρεάλ.

Η «Βασίλισσα» της Ευρώπης νίκησε τους Τούρκους με 101-86 και έγινε η πρώτη ομάδα που σε νίκη της που βάζει 100+ πόντους σε σύνολο που κοουτσάρει ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Αυτό ισχύει για ματς που δεν έχουν πάει σε παράταση.

Δεν είναι εύκολο να φορτώσεις με τόσους πόντους το καλάθι της ομάδας του Ζοτς.

No team in European basketball history had scored 100 points or more in a non-overtime win against a squad coached by Zeljko Obradovic...

Until last night #GameON pic.twitter.com/Fbf81ouf9S

— EuroLeague (@EuroLeague) 8 Μαρτίου 2019