Η Μακάμπι δοκιμάζεται στο Audi Dome του Μονάχου κόντρα στην Μπάγερν και ο Πάργκο πέτυχε ένα απίθανο καλάθι που δεν όμως δεν μέτρησε.

Ο Αμερικανός πήρε την μπάλα από την επαναφορά, την πέταξε εκτός ισορροπίας στο καλάθι των Βαυαρών κι ευστόχησε όμως το καλάθι ήταν εκπρόθεσμο.

Δείτε τη φάση

It may not have counted...

But this was an incredible effort from @ImJustPargo pic.twitter.com/VpBNWnIr7x

— EuroLeague (@EuroLeague) 7 Μαρτίου 2019