Ο διεθνής φόργουορντ των «πράσινων» προσποιήθηκε ότι θα πασάρει στον Πέιν κι εν συνεχεία κάρφωσε εντυπωσιακά για το 12-16 στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης στην Κωνσταντινούπολη.

Δείτε τη φάση στην Wolkswagen Arena με πρωταγωνιστή τον Ιωάννη Παπαπέτρου

Ioannis Papapetrou fakes and drives into the paint for the powerful one hand DUNK #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/60PRdwkCri

— EuroLeague (@EuroLeague) 7 Μαρτίου 2019