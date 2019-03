Tις 10 κορυφαίες τάπες του Φλεβάρη διάλεξε η Euroleague.

Ο Νικολό Μέλι ήταν στο Νο.1 αφού έκανε φοβερό στοπ στον Μοερμάν.

Δείτε το TOP 10

NOT UP IN HERE

Here are the top 10 blocks from February #GameON

— EuroLeague (@EuroLeague) 6 Μαρτίου 2019