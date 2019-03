Τα 10 καλύτερα καρφώματα του Φλεβάρη επέλεξε η Εuroleague.

Ο Γκιστ και ο Τόμας βρίσκονται στην 10άδα για τις πτήσεις τους με την Εφές, ο Μάικ Τζέιμς είναι στο Νο.2, ενώ στην κορυφή συναντάμε τον Μίτσιτς που κάρφωσε κόντρα σε 3 παίκτες του Ολυμπιακού (Ουέμπερ, Βεζένκοφ και ΛεΝτέι.

Δείτε το TOP 10 της Euroleague.

Look out below, here come the

Here are the top 10 Dunks of February#GameON pic.twitter.com/nLQRlxA5Pc

— EuroLeague (@EuroLeague) 5 Μαρτίου 2019