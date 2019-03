O Λεκαβίτσιους έγινε... Σκαϊγουόκερ από την EuroLeague! (pic)

Στο ημίχρονο του αγώνα με την ΤΣΣΚΑ στις 28 Δεκεμβρίου, ο Αμερικανός κόουτς έκανε το ντεμπούτο του στον Παναθηναϊκό και μίλησε στην κάμερα της EuroLeague TV όπου αναφέρθηκε στις επιδόσεις της ομάδας του, λέγοντας μεταξύ άλλων πως «η άμυνά μας βελτιώθηκε. Οδηγήσαμε την ΤΣΣΚΑ σε λάθη και πήραμε βοήθειες από τον Λουκ (Λεκαβίτσιους) που τον λέω... Λουκ Σκαϊγουόκερ», το ήρωα της κινηματογραφικής σειράς ταινιών επιστημονικής φαντασίας «Πόλεμος των Άστρων»!

Το παρατσούκλι του Λιθουανού γκαρντ έμεινε και η EuroLeague Basketball τον παρουσίασε στον... ομώνυμο ρόλο, κρατώντας το φωτόσπαθο κι έχοντας στο πλευρό του τον Πιτίνο ως Obi-Wan Kenobi!

The force is STRONG in this one...@RealPitino is getting important minutes from his 'Luke Skywalker'#GameON pic.twitter.com/mUJcapecVz

— EuroLeague (@EuroLeague) 5 Μαρτίου 2019