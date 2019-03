Τρομερή ασίστ έβγαλε ο Βασίλης Σπανούλης για το πρώτο καλάθι του παιχνιδιού στο ΣΕΦ. Ο αρχηγός του Ολυμπιακού πάσαρε μοναδικά για τον Ζακ ΛεΝτέι, ο οποίος τέλειωσε την φάση με δυνατό κάρφωμα.

Δείτε την εξαιρετική φάση:

Vassilis Spanoulis doing what he does best, as Zach LeDay SLAMS it home #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/SJvpiTO7O1

— EuroLeague (@EuroLeague) 1 Μαρτίου 2019