Μπαρτσελόνα-Ρεάλ: Το Palau Blaugrana γέμισε... Ναβάρο!

Ο ιστορικός αρχηγός της Μπαρτσελόνα έγραψε τους τίτλους τέλους σε μια τεράστια καριέρα και οι Καταλανοί θα τιμήσουν τον Χουάν Κάρλος Ναβάρο με την ύψιστη τιμή που μπορεί να αποδοθεί σε έναν αθλητή, αποσύροντας τη φανέλα του.

Στις εξέδρες του Palau Blaugrana έχουν μοιραστεί χαρτόνια που αναπαριστούν τη φανέλα με το νούμερο 11 που θα κοσμεί πλέον την οροφή του γήπεδο.

I got Navarro. Jersey retirement ceremony tonight. Just got here, everything is ready for a big basketball celebration. pic.twitter.com/64hrgm3gv6

