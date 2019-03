Μέσα Ντε Κολό και Χίγκινς με τον Ολυμπιακό! (pic)

Επιστρέφουν οι Ντε Κολό και Χίγκινς για την ΤΣΣΚΑ και θα βρίσκονται κανονικά στο παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό για την 24η αγωνστική της Euroleague.

Οι δύο γκαρντ της ρωσικής ομάδας αντιμετώπιζαν προβλήματα τραυματισμών και ήταν αμφίβολοι, αλλά όπως ενημέρωσε η ομάδα τους είναι πλέον ετοιμοπόλεμοι και θα βρίσκονται στην διάθεση του Δημήτρη Ιτούδη για το παιχνίδι στο ΣΕΦ.

The Army Men got @NandoDeColo and @chiggins11 back after the guards missed previous games due to injuries. Both are expected to play against @olympiacosbc. #CSKAbasket #GameON pic.twitter.com/GdhT7oidbP

— CSKA Moscow (@cskabasket) 1 Μαρτίου 2019