Οι φίλοι του Παναθηναϊκού πήραν θέση στην Gran Canaria Arena (pics & vids)

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ: Γιώργος Κούβαρης

Βροντερό «παρών» δίνουν οι φίλοι των «πρασίνων» οι οποίοι έκαναν το... δύσκολο ταξίδι μέχρι τα Κανάρια Νησιά, από Αγγλία, Γερμανία και Ολλανδία, ενώ ανάμεσά τους βρίσκονται φυσικά και οι 110 που ταξίδεψαν με την πτήση τσάρτερ της ομάδας.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από τα όσα συμβαίνουν στην Gran Canaria Arena λίγο πριν από το τζάμπολ.

PAO fans always by our side #paobc #euroleague #HGCPAO #GameON pic.twitter.com/wdshyFuTCX

— Panathinaikos BC (@paobcgr) 28 Φεβρουαρίου 2019