Πιτίνο: «Ευχαριστώ τους οπαδούς για το μεγάλο ταξίδι»! (pic)

Ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ θα έχει στο πλευρό του 180 οπαδούς του στον κρίσιμο αγώνα με την Γκραν Κανάρια και ο Αμερικανός προπονητής τους ευχαρίστησε για τη συμπαράστασή τους.

«Έτοιμοι για τον αγώνα με την Γκραν Κανάρια. Ένα υπέροχο νησί στα ανοιχτά της Αφρικής. Ευχαριστώ τους οπαδούς του Παναθηναϊκού από το Λονδίνο και την Ελλάδα που έκαναν αυτό το μεγάλο ταξίδι»

Getting ready to take on Gran Canaria. Beautiful island off the coast of Africa-Thanks to the Panathinaikos fans from London and Greece for making the long trip!

— Rick Pitino (@RealPitino) 28 Φεβρουαρίου 2019