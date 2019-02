Η Ένωση Παικτών της Euroleague αποχαιρέτισε τον Μπερτάνς (pics)

Ο Λετονός γκαρντ θα συνεχίσει την καριέρα του στους Πέλικανς, όπως όλα δείχνουν, καθώς δεν έχει ακολουθήσει την Αρμάνι στη Μόσχα για το ματς με την Χίμκι, ενώ υπάρχουν αναφορές πως είναι ήδη στο... δρόμο για τις ΗΠΑ.

Η Ένωση Παικτών της Euroleague, πάντως, αποχαιρέτισε τον παίκτη και τού ευχήθηκε καλή τύχη!

Olimpia Milano is considering Dairis Bertans gone for the New Orleans Pelicans. The Latvian shooter had his final individual workout in Milano’s facilities today and will soon join New Orleans, I am told

Letter of clearance from FIBA for Dairis Bertans is expected to arrive today and then he will sign for New Orleans.@BobbyMarks42 projection is what he will get from the Pelicans https://t.co/5Nf9NpgJ12

— Emiliano Carchia (@Carchia) 28 Φεβρουαρίου 2019