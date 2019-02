Η Χίμκι είχε στερηθεί των υπηρεσιών του Αλεξέι Σβεντ, όμως πλέον ο ηγέτης της επιστρέφει στη δράση μετά από 3 μήνες που ήταν στα... πιτς.

Η Euroleague ετοίμασε ένα video για την επιστροφή του και αναρωτιέται αν θα μπορέσει να οδηγήσει τους Ρώσους στα playoffs.

Δείτε το video για τον Σβεντ

.@Shved23 returns

Can he guide @Khimkibasket to the post-season?

https://t.co/ulISswwiHZ pic.twitter.com/rWmDbpQFgD

— EuroLeague (@EuroLeague) 27 Φεβρουαρίου 2019