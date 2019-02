Η 24η αγωνιστική της Euroleague: Ήξερες ότι; (pics & vids)

Ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ φιλοξενείται στην έδρα της Γκραν Κανάρια (28/02, 22:00), με στόχο να πάρει το «διπλό», για να κρατήσει ζωντανές τις ελπίδες για την οκτάδα.

Στα καλά νέα για τον Ρικ Πιτίνο οι επιστροφές των Καλάθη - Παπαπέτρου, ενώ Τόμας (ίωση) και Λάνγκφορντ (αποθεραπεία + ξεκούραση) έμειναν εκτός προπόνησης.

Από την άλλη, ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΤΣΣΚΑ Μόσχας (01/03, 21:30), έχοντας «χτυπηθεί» από τον νέο τραυματισμό του Στρέλνιεκς.

Στα... σπέσιαλ της αγωνιστικής, η αναμέτρηση της Φενέρ με την Εφές και αυτή της Μπαρτσελόνα με την Ρεάλ!

Η Euroleague Greece παρουσιάζει τα στοιχεία που ξεχωρίζουν από την 24η αγωνιστική.

Εσύ, ήξερες ότι;

ΧΙΜΚΙ - ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ (28/02, 19:00, 3-2)

Ο Σβεντ είναι 1ος σε πόντους (25.3) και στο σύστημα αξιολόγησης (25.9β.) φέτος. Επειδή, όμως, έχει παίξει σε μόλις 8 ματς, έχει κατέβει θέσεις στις σχετικές κατηγορίες.

Ο Μίκι είναι 5ος σκόρερ με 14.5 πόντους και 5ος σε τάπες με 1.0 ανά αγώνα.

Ο Κρόκερ έχει 13/13 βολές.

Ο Κουζμίνσκας έχει 15/15 βολές.

Ο Τζέιμς είναι 1ος σκόρερ φέτος με 20.1 πόντους ανά αγώνα, 2ος πασέρ με 7.0 ασίστ ανά ματς, 1ος στο σύστημα αξιολόγησης με 21.4 βαθμούς και 5ος σε κλεψίματα με 1.4.

Ο Μπερτάνς είναι 1ος σε τρίποντα με ποσοστό 53.6%.

Ο Μίτσοφ είναι 5ος σκόρερ με 14.6 πόντους ανά παιχνίδι.

Ο τραυματίας Γκουντάιτις είναι 3ος σε ριμπάουντ (7.1) ανά αγώνα (2ος σε επιθετικά - 3.3), 5ος σε τάπες (1.0) και 5ος στο σύστημα αξιολόγησης με 18.7 βαθμούς.

ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ - ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ (28/02, 19:45, 9-2)

Two BIG rivalries, which teams are taking home the W?

Ο Σλούκας έχει 22/22 βολές και θέλει 12 πόντους για να φτάσει τους 1.000 με την φανέλα της Φενέρ.

Ο Βέσελι είναι 2ος σε ranking με 20.8 βαθμούς κατά μέσο όρο και 2ος σε κλεψίματα με 1.7 ανά αγώνα.

Ο Πλάις έχει σερί 21 εύστοχων βολών, ο Μπομπουά 18, ο Μοερμάν 15 και ο Λάρκιν 13.

Ο Μίτσιτς είναι 3ος σε ασίστ (5.3) ανά παιχνίδι.

Ο Μοερμάν είναι 5ος σε ριμπάουντ με 6.3 και 5ος σε κλεψίματα με 1.4 ανά ματς.

Ο Ντάνστον είναι 4ος σε τάπες (1.0) και συνολικά 2ος (212). Είναι επίσης 9ος σε επιθετικά ριμπάουντ (365).

ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ - ΝΤΑΡΟΥΣΑΦΑΚΑ (28/02, 21:05, 3-2)

A team where he achieved so much @scottiew_5 welcomes @dackabasket in the yellow of @MaccabitlvBC

Can he get one over his former team? #GameON pic.twitter.com/B6T6zdzEYw

— EuroLeague (@EuroLeague) 26 Φεβρουαρίου 2019