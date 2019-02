«Έγκλημα» Στρέλνιεκς: Τραυματίστηκε και συνέχιζε να παίζει (pic)

Απερίσκεπτα φέρθηκε ο Λετονός γκαρντ ο οποίος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα της εθνικής του ομάδας.

Ο Γιάνις Στρέλνιεκς ενώ τραυματίστηκε νωρίς στο ματς, συνέχισε να παίζει με αποτέλεσμα να «πληγώσει» τον Ολυμπιακό αφού υπέστη θλάση δευτέρου βαθμού.

Ο ατζέντης του παίκτη μάλιστα αισθάνθηκε περήφανος για αυτή του την απόφαση χωρίς να τον ενδιαφέρει τι θα συμβεί με τους «ερυθρόλευκους».

«Ο Γιάνις Στρέλνιεκς υπέστη έναν τραυματισμό στο μυ παίζοντας κατά τη διάρκεια των προκριματικών του World Cup και αγωνίστηκε όσο ήταν πιθανό. Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο περήφανος μετά την εμφάνιση του Γιάνις. Πραγματικά εκπληκτικό», ήταν το μήνυμα του ατζέντη του Λετονού.

Janis Strelnieks sustained a small muscle tear while playing in the #WC2019 qualifiers and played through the injury as much as it was possible. I have never felt more proud about any of my clients after the performance that Janis delivered yesterday. Absolutely amazing!

— ArtūrsKalnītis (@ArtursKalnitis) 26 Φεβρουαρίου 2019