Μάικ Τζέιμς: «Έδωσε»... στεγνά ατζέντη στο twitter (pic)

Ο Αμερικανός γκαρντ της Αρμάνι έγραψε για την ακρίβεια στο twitter: «Ένας τυχαίος ατζέντης μού έστειλε στο instagram και μού είπε "έχω διασυνδέσεις στην Euroleague"», με τον ίδιο να γελά και να συμπληρώνει: «Δεν ξέρω αν αυτό πρέπει να με εντυπωσιάζει, αλλά είμαι σχεδόν σίγουρος ότι όλοι με ξέρουν στην Euroleague».

Yo a random agent hit me on IG and was like “I got connections around Euroleague” idk if that was supposed to impress me or what but I’m pretty sure everybody knows me in Euroleague bro

— Mike James (@TheNatural_05) 23 Φεβρουαρίου 2019