Τόμας: «Να συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε την έδρα μας» (vid)

O Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ ξεπέρασε το εμπόδιο της Χίμκι στο ΟΑΚΑ κι ανέβηκε στο 10-13 στην κατάταξη, έχοντας ως πρωταγωνιστή τον ΝτεΣόν Τόμας.

Ο Αμερικανός φόργουορντ είχε 25 πόντους, 6 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 24 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, τονίζοντας σχετικά:

«Νιώθω ωραία. Είχα βρει ρυθμό, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο και ήμουν "επιθετικός". Εκτιμώ τον Νικ και τους άλλους συμπαίκτες μου που μου έδωσαν την μπάλα την κατάλληλη στιγμή και κατάφερα να "μπω" στο παιχνίδι από νωρίς. Θα πρέπει να προετοιμαστούμε. Έχουν μείνει 7 παιχνίδια ακόμα και πρέπει να κερδίσουμε, ειδικά εκτός έδρας. Θα πρέπει να κερδίσουμε 1-2 παιχνίδια εκτός έδρας για να είμαστε εντάξει και φυσικά να συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε την έδρα μας».

