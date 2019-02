Τις αλτικές του ικανότητες έδειξε ο Τόμας.

Ο παίκτης της Χίμκι κάρφωσε με το ένα χέρι σε μια όμορφη φάση.

Δείτε την πτήση του

Malcolm Thomas with the SLAM, @Khimkibasket comeback on the cards? #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/3VXjFder3v

— EuroLeague (@EuroLeague) 22 Φεβρουαρίου 2019