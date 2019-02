Ο Ζούγκιτς έγινε ο πιο μικρός σε ηλικία παίκτης στην ιστορία της Euroleague (vid)

Ο Φεντόρ Ζούγκιτς πήρε χρόνο συμμετοχής στην αναμέτρησης της Ζαλγκίρις με την Μπουντούτσνοστ κι έγραψε ιστορία.

Σε ηλικία μόλις 15 ετών και 157 ημερών έγινε ο πιο μικρός σε ηλικία παίκτης που έχει παίξει ποτέ στη διοργάνωση.

Πριν από αυτόν το ρεκόρ άνηκε στον Αλεξάντερ Ουργκινόσκι της Τσιμπόνα της σεζόν 2003-04 που είχε πάρει χρόνο σε ηλικία 15 ετών και 266 ημερών.

Fedor Zugic becomes the youngest player in #EuroLeague history at 15 Years and 157 Days old!

