Απίστευτη φάση από τον Μίτσιτς στο ματς με τον Ολυμπιακό.

Ο παίκτης της Εφές πάτησε γερά και κάρφωσε εντυπωσιακά απέναντι στους ΛεΝτέι, Ουέμπερ και Βεζένκοφ.

Δείτε τι έκανε

Micic goes in amongst the TREES!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/WnjZXf4lEa

— EuroLeague (@EuroLeague) 21 Φεβρουαρίου 2019