Η 23η αγωνιστική της Euroleague: Ήξερες ότι; (pics & vids)

Ο Ολυμπακός θα ταξιδέψει στην Τουρκία για να αντιμετωπίσει την Αναντολού Εφές, θέλοντας να βρεθεί πιο κοντά στην 4άδα. Ο Ντέιβιντ Μπλατ, ωστόσο, θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Βασίλη Σπανούλη.

Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ θα φιλοξενήσει την Χίμκι και θέλει να διατηρήσει το όνειρο της 8άδας ζωντανό.

Μεγάλο ενδιαφέρον έχει και το Αρμάνι - Μακάμπι, ενώ το πρόγραμμα έχει ισπανικό (Μπαρτσελόνα - Μπασκόνια) και τούρκικο (Νταρουσάφακα - Φενέρ) ντέρμπι!

Η Euroleague Greece παρουσιάζει τα στοιχεία που ξεχωρίζουν την 23η αγωνιστικής της διοργάνωσης.

Εσύ, ήξερες ότι;

ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ - ΓΚΡΑΝ ΚΑΝΑΡΙΑ (21/02, 19:00, 1-0)

.@GranCanariaCB embarks on the longest road trip in EuroLeague History to Moscow...#GameON pic.twitter.com/SkKzWw7rrz — EuroLeague (@EuroLeague) 19 Φεβρουαρίου 2019

Ο Ντε Κολό έχει 22/22 βολές και ο Βορόντσεβιτς 11/11.

Ο Ροντρίγκεθ είναι 5ος σε ασίστ με 1.130 στη διοργάνωση.

Ο Κλάιμπερν είναι 4ος στο σύστημα αξιολόγησης (18.5β.) και 4ος σε ριμπάουντ (7.0) ανά ματς.

Ο Ντε Κολό είναι 3ος σε πόντους με 14.9 ανά παιχνίδι. Ο Χίγκινς ακολουθεί με 14.7.

Ο Χάινς είναι 4ος σε τάπες (197) και 11ος σε ριμπάουντ (1.090).

Ο Μπάλβιν είναι 6ος σε δίποντα με ποσοστό 70.00%.

ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (21/02, 19:30, 16-21)

History Made The match up between @AnadoluEfesSK and @olympiacosbc will be their 38th game against each other, equaling the all time record this century #GameON pic.twitter.com/mjtBwogWXR — EuroLeague (@EuroLeague) 19 Φεβρουαρίου 2019

Ο Πλάις έχει σερί 21 εύστοχων βολών, ο Μπομπουά 18, ο Μοερμάν 15 και ο Σίμον 14.

Ο Μίτσιτς είναι 3ος σε ασίστ (5.4) ανά παιχνίδι.

Ο Μοερμάν είναι 5ος σε κλεψίματα με 1.4 ανά ματς.

Ο Ντάνστον είναι 4ος σε τάπες (1.0) και συνολικά 2ος (211). Είναι επίσης 9ος σε επιθετικά ριμπάουντ (365).

Ο Μιλουτίνοφ είναι 1ος σε ριμπάουντ με 8.0 ανά αγώνα, 1ος σε επιθετικά ριμπάουντ (3.5) και 3ος στο σύστημα αξιολόγησης με 19.9 βαθμούς.

Ο Σπανούλης είναι 1ος πασέρ με 1.395 ασίστ και 2ος σκόρερ με 3.970 πόντους στη διοργάνωση.

Ο Πρίντεζης είναι 7ος ριμπάουντερ (1.181) και 5ος σκόρερ με 2.834 πόντους.

Ο Στρέλνιεκς θέλει 9 πόντους για να φτάσει τους 1.000.

ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ - ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ (21/02, 21:45, 4-11)

Ο Κουζμίνσκας έχει 13/13 βολές.

Ο Τζέιμς είναι 1ος σκόρερ φέτος με 20.2 πόντους ανά αγώνα, 2ος πασέρ με 7.1 ασίστ ανά ματς, 1ος στο σύστημα αξιολόγησης με 21.2 βαθμούς και 5ος σε κλεψίματα με 1.4.

Ο Μίτσοφ είναι 5ος σκόρερ με 14.6 πόντους ανά παιχνίδι.

Ο Γκουντάιτις είναι 3ος σε ριμπάουντ (7.1) ανά αγώνα (2ος σε επιθετικά - 3.3), 5ος σε τάπες (1.0) και 4ος στο σύστημα αξιολόγησης με 18.7 βαθμούς.

Ο Τάιους είναι 3ος σε τάπες με 1.2 ανά ματς και συνολικά έχει 199.

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ - ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ (21/02, 22:00, 7-10)

Ο Κλαβέρ έχει 11/11 βολές.

Ο Τόμιτς είναι 4ος σε ριμπάουντ στη διοργάνωση (1.357).

Ο Ερτέλ είναι 4ος σε ασίστ με 1.107.

Ο Πουαριέ είναι 2ος ριμπάουντερ φέτος με 7.6 ανά ματς και 3ος σε επιθετικά με 3.0.

ΝΤΑΡΟΥΣΑΦΑΚΑ - ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ (22/02, 19:15, 2-3)

Ο Ντάγκλας είναι 2ος σκόρερ με 15.9 πόντους ανά αγώνα κι είναι 1ος σε κλεψίματα με 1.9.

Ο Έρικ είναι 4ος σε επιθετικά ριμπάουντ με 2.4 ανά παιχνίδι και ο Έβανς 5ος με 2.2.

Ο Έβανς είναι 2ος σε τάπες με 1.4 ανά ματς.

Ο Σλούκας έχει 22/22 βολές, είναι 5ος σε ασίστ με 4.7 πάσες ανά αγώνα και θέλει 16 πόντους για να φτάσει τους 1.000 με την φανέλα της Φενέρ.

Ο Βέσελι είναι 2ος σε ranking με 21.2 βαθμούς κατά μέσο όρο και 2ος σε κλεψίματα με 1.7 ανά αγώνα.

Ο Γκούντουριτς είναι 1ος σε τρίποντα με ποσοστό 54.00%.

ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚΑΟΥΝΑΣ - ΜΠΟΥΝΤΟΥΤΣΝΟΣΤ (22/02, 20:00, 2-1)

Round of the EFES EuroLeague Dance Challenge is and #Zalgiris cheerleaders need your help again. All you have to do is visit the @EuroLeague Instagram page, open up stories and vote for our girls! pic.twitter.com/gSNOVVsj67 — BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) 19 Φεβρουαρίου 2019

Ο Γκριγκόνις έχει 22/22 βολές.

Ο Γιανκούνας είναι 2ος σε ριμπάουντ (1.730) και 4ος σκόρερ (2.959π.) στο θεσμό.

Ο Μπάροβιτς έχει 14/14 βολές.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ - ΧΙΜΚΙ (22/02, 21:00, 3-4)

"I'm a handsome guy" Confidence is key and Anthony Gill has plenty of that! #ELCrossover https://t.co/jwOPNAleq6 pic.twitter.com/oO5Sys7cCe — EuroLeague (@EuroLeague) 19 Φεβρουαρίου 2019

Ο Καλάθης είναι 1ος σε ασίστ φέτος (8.1) και 3ος σε κλεψίματα με 1.6 ανά αγώνα. Συνολικά είναι 8ος σε ασίστ (898) και έχει 244 κλεψίματα, ένα πίσω από τον Σπανούλη.

Ο Γκιστ με 3 κλεψίματα φτάνει τα 200.

Ο Σβεντ είναι 1ος σε πόντους (25.3) και στο σύστημα αξιολόγησης (25.9β.) φέτος. Επειδή, όμως, έχει παίξει σε μόλις 8 ματς, έχει κατέβει θέσεις στις σχετικές κατηγορίες.

Ο Μίκι είναι 5ος σε τάπες με 1.0 ανά αγώνα.

Ο Κρόκερ έχει 13/13 βολές.

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ - ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ (22/02, 22:00, 4-1)

Ο Γιουλ έχει 23/23 βολές, ο Κάρολ 22/22, ο Ρέγιες 21/21 και ο Τόμπκινς 10/10.

Ο Αγιόν είναι 5ος σε ριμπάουντ με 6.3 ανά αγώνα.

Ο Καμπάτσο είναι 4ος σε κλεψίματα με 1.5 ανά αγώνα.

Ο Ταβάρες είναι φέτος 1ος σε τάπες με 1.8 ανά ματς.

Ο Ρέγιες είναι 1ος ριμπάουντερ (1.765) και 3ος σκόρερ (2.975π.) στη διοργάνωση.

Ο Γιουλ είναι 7ος σκόρερ με 2.754 πόντους και 6ος πασέρ με 984 ασίστ.

Ο Κόπονεν είναι 4ος σε εύστοχες βολές με ποσοστό 91.24%.

Ο Γιόβιτς κατέχει το ρεκόρ στις ασίστ, αφού έχει μοιράσει 19.