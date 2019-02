Η ομάδα του Ντέιβιντ Μπλατ φιλοξενείται στην έδρα της τούρκικης ομάδας, για την 23η αγωνιστικής της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Η Euroleague ετοίμασε ένα πολύ «δυνατό» βίντεο για την 38η αναμέτρηση μεταξύ των δύο ομάδων.

History Made

The match up between @AnadoluEfesSK and @olympiacosbc will be their 38th game against each other, equaling the all time record this century #GameON pic.twitter.com/mjtBwogWXR

— EuroLeague (@EuroLeague) 19 Φεβρουαρίου 2019