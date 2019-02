O Κόπονεν έτοιμος να τεθεί στην διάθεση του... Κόβατς ενόψει Λίβερπουλ! (vid)

Απ' ότι φαίνεται ο Φινλανδός γκαρντ δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τους επαγγελματίες ποδοσφαιριστές αν λάβουμε υπόψιν μας τα «γκελάκια» με τη μπάλα του μπάσκετ! Μάλιστα η Μπάγερν πρότεινε στην ποδοσφαιρική ομάδα να δώσει τον Κόπονεν για το ματς με τη Λίβερπουλ με το ερώτημα: «Αν χρειάζεστε έξτρα βοήθεια μπορούμε να σας τον φέρουμε τώρα στο αεροδρόμιο!»

Hey @FCBayern, if you still need one with the extra touch, we can get @KoponenPetteri to the airport right now. #UCL #ChampionsLeague #LFCFCB #EuroLeague #FCBB @FCBayernUS pic.twitter.com/mTcKc2suyc

— FC Bayern Basketball (@fcb_basketball) 19 Φεβρουαρίου 2019