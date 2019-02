Εντυπωσιακή ανακοίνωση Φενέρ για ανανέωση Βέσελι: «Συνεχίζει τις πτήσεις έως το 2022» (pic)

Συγκεκριμένα οι Τούρκοι έντυσαν πιλότο τον Βέσελι και με μια άκρως... μυθική ανακοίνωση ανέφεραν χαρακτηριστικά: «Παρακαλούμε να δέσετε τις ζώνες σας. Η πτήση μας με την Vesely Airlines θα διαρκέσει έως το 2022».

Δείτε την χαρακτηριστική ανακοίνωση της Φενέρμπαχτσε για την ανανέωση του Τσέχου σέντερ για άλλα τρία χρόνια.

Hello, this is your admin speaking. Please buckle up your seat belts. Our flight with Vesely Airlines will last until 2022. #NeverEnough pic.twitter.com/LTPiwgj6ia

— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) 18 Φεβρουαρίου 2019