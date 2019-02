Σάρας σε δημοσιογράφους: «Φέρτε μου λεφτά για το πρόστιμο και σας λέω τα πάντα για τη διαιτησία» (pic & vid)

Ο προπονητής της Ζαλγκίρις ήταν δυσαρεστημένος με την απόφαση των διαιτητών να μην δώσουν φάουλ στον Χάνγκα, που κατέβασε το χέρι του Ντέιβις, την ώρα που πήγε να καρφώσει.

Ερωτηθείς για αυτή τη φάση, απάντησε: «Ξέρετε τους κανονισμούς. Δεν θέλω να πληρώσω χρήματα για το τίποτα. Δεν καταλαβαίνω γιατί με ρωτάτε γι' αυτό. Φέρτε μου λεφτά (για το πρόστιμο) και θα σας πω τα πάντα».

Η Euroleague είχε τιμωρήσει τον Λιθουανό κόουτς τον προηγούμενο μήνα για «ασεβή συμπεριφορά προς τους διαιτητές».

Late action in #Barca vs #Zalgiris . No foul called on this play The dunk would have made it a one possession game (73-70) with 1.45 min left in the 4Q. #Euroleague Zalgiris lost 78-72 pic.twitter.com/u8J4PBmfrj

Sarunas Jasikevicius on refs decisions in Barcelona-Zalgiris game: “You know the rules. I don’t want to pay money for nothing. I don’t understand why are you asking me about this. Bring money (for the fine) and I will tell you everything.”

