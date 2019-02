Πανδαιμόνιο και αποθέωση για Μπλατ στο Τελ Αβίβ! (vid)

Η Μακάμπι υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής της regular season και ο Αμερικανοϊσραηλινός προπονητής θα τεθεί αντιμέτωπος με την ομάδα που οδήγησε στην κατάκτηση του τελευταίου τίτλου EuroLeague στην ιστορία της, το 2014 στο Μιλάνο.

Κατά την άφιξη της αποστολής του Ολυμπιακού στο γήπεδο, οι οπαδοί της Μακάμπι αποθέωσαν τον Μπλατ όταν κατέβηκε από το πούλμαν που μετέφερε τους Πειραιώτες.

Look who is back #GameON pic.twitter.com/shHYp0rqJA

— EuroLeague (@EuroLeague) 7 Φεβρουαρίου 2019