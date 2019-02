Η 22η αγωνιστικής της Euroleague: Ήξερες ότι; (pics & vids)

Ο Ολυμπιακός θα συναντήσει τον Γιάννη Σφαιρόπουλο για πρώτη φορά ως αντίπαλο στο Τελ Αβίβ, αφού αντιμετωπίζει την Μακάμπι (07/02, 21:00) σε ένα sold out ματς. Ο Μιλουτίνοφ έμεινε εκτός για την αναμέτρηση, ο Παπανικολάου είναι αμφίβολος, ενώ ο Πρίντεζης θα αγωνιστεί κανονικά.

Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ πάει για ακόμα μια φορά στην έδρα της Φενέρ (08/02, 19:45) του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και θέλει να κάνει την... υπέρβαση για νίκη, παρά τα προβλήματα τραυματισμών.

Το ΤΣΣΚΑ Μόσχας - Ρεάλ Μαδρίτης (08/02, 19:00) επίσης ξεχωρίζει στο πρόγραμμα!

Η Euroleague Greece παρουσιάζει τα στοιχεία που ξεχωρίζουν από την 22η αγωνιστική.

Εσύ, ήξερες ότι;

ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ - ΓΚΡΑΝ ΚΑΝΑΡΙΑ (07/02, 19:30, 1-0)

Ο Πλάις έχει σερί 20 εύστοχων βολών, ο Μπομπουά 18 και ο Μοερμάν 14.

Ο Μίτσιτς είναι 3ος σε ασίστ (5.4) ανά παιχνίδι.

Ο Μοερμάν είναι 4ος σε κλεψίματα με 1.5 ανά ματς.

Ο Ντάνστον είναι 5ος σε τάπες (1.1) και συνολικά 2ος (209). Είναι επίσης 9ος σε επιθετικά ριμπάουντ (363).

Ο Μπάλβιν είναι 5ος σε δίποντα με ποσοστό 69.47%.

ΜΠΟΥΝΤΟΥΤΣΝΟΣΤ - ΧΙΜΚΙ (07/02, 20:00, 0-1)

Rising Star: Goga Bitadze

He may have arrived in mid-season, but 19-year-old center Goga Bitadze of @KKBuducnostVOLI has quickly made his presence felt as a force around the rims and one of the most promising young stars in the #EuroLeague!#GameON pic.twitter.com/F6tmzb2NP9

— EuroLeague (@EuroLeague) 5 Φεβρουαρίου 2019