Μακάμπι: Sold out στην επιστροφή του Ντέιβιντ Μπλατ! (pic)

Το καλεντάρι της 22ης αγωνιστικής στη regular season στέλνει τον Ολυμπιακό στο Τελ Αβίβ για τον αγώνα με τη Μακάμπι του Γιάννη Σφαιρόπουλου που διεκδικεί την είσοδό της στα playoffs κι έχει πανηγυρίσει τέσσερις νίκες στις τελευταίες πέντε αναμετρήσεις της στην EuroLeague.

Η Menora Mivtachim Arena θα είναι κατάμεστη αφού η Μακάμπι ανακοίνωσε sold out στην επιστροφή του Ντέιβιντ Μπλατ στο Τελ Αβίβ.

Forecast for this thursday night in TLV: pic.twitter.com/uwCR8jjuSC

— Maccabi Tel Aviv BC (@MaccabitlvBC) 5 Φεβρουαρίου 2019