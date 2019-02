Ζαλγκίρις: Έκανε όγδοο sold out στην EuroLeague! (pic)

Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους φιγουράρει μόλις στη 13η θέση της κατάταξης στην EuroLeague με ρεκόρ 8-13 ωστόσο οι φίλαθλοί της επιβεβαιώνουν σε κάθε ευκαιρία την αφοσίωσή τους στη Ζαλγκίρις.

Έτσι, λοιπόν, οι Λιθουανοί ανακοίνωσαν sold out για τον αγώνα με την Μπουντούτσνοστ 17 μέρες πριν από το τζάμπολ! Παρεμπιπτόντως, είναι το όγδοο εφετινό sold out της Ζαλγκίρις στην EuroLeague.

#ZalgirioArena will be packed once again on February 22nd, as #Zalgiris will take on @KKBuducnostVOLI. It’s the eighth time this @EuroLeague season where we can say out loud: it's #SOLDOUT! pic.twitter.com/QtIJc9v38M

— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) 5 Φεβρουαρίου 2019