Οι «πράσινοι» έχουν μπροστά τους τον αγώνα με τη Φενέρ που φιγουράρει στην κορυφή της κατάταξης στην EuroLeague και μετράει 7 συνεχόμενες νίκες στις εντός έδρας αναμετρήσεις με τον Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ από το 2012.

Μετά από το τέλος του ματς με το Λαύριο ο Ρικ Πιτίνο τοποθετήθηκε σχετικά στο Twitter.

«Παραμένουμε αήττητοι στο ελληνικό πρωτάθλημα. Νίκη με 80-55. Ο Κώστας Μήτογλου με 16 πόντους - 11 ριμπάουντ και ο Ντεσόν Τόμας με 16 πόντους - 11 ριμπάουντ έπαιξαν καλά για εμάς. Η μεγαλύτερη πρόκληση της σεζόν έρχεται την Παρασκευή κόντρα στη Φενέρμπαχτσε, στην Κωνσταντινούπολη. Ομάδα που βρίσκεται στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, με έναν από τους καλύτερους προπονητές. Θα έχει πλάκα».

— Rick Pitino (@RealPitino) 4 Φεβρουαρίου 2019