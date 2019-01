Μας έχει συνηθίσει σε ωραία καρφώματα και σε καλάθια με οποιονδήποτε τρόπο, αλλά όχι και σε... τρίποντα!

Ο Γιαν Βέσελι ένιωσε σίγουρος κόντρα στην Γκραν Κανάρια και εκτέλεσε για τρεις, βρίσκοντας στόχο!

Η τελευταία φορά που το έκανε αυτό ήταν στις 8 Ιανουαρίου το 2016 στην έδρα του Ερυθρού Αστέρα!

He does it ALL! @JanVesely24 his first three-pointer since January 8, 2016!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/WlVVAqVXmA

— EuroLeague (@EuroLeague) 17 Ιανουαρίου 2019