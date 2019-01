Λεκαβίτσιους: «Ο Πιτίνο με εμπιστεύεται πιο πολύ από τον Πασκουάλ» (pic)

Ο Λιθουανός γκαρντ μίλησε σε εκπροσώπους του Τύπου και ερωτηθείς για το ρόλο του στον Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ επί Ρικ Πιτίνο, απάντησε:

«Δεν ήξερα τι να περιμένω, όταν ήρθε ο Πιτίνο. Σκέφτηκα πως ίσως δεν θα παίζω καθόλου. Ίσως να ταιριάζω στο σύστημά του. Με εμπιστεύεται περισσότερο από τον προηγούμενο προπονητή», είπε σχετικά.

Lekavicius on Pitino trust: "I didn't know what to expect when Pitino came. I thought maybe I won't play at all. Maybe I fit his system. He trusts me more than previous coach."

