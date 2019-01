Ενθουσιασμένος ο Πιτίνο με την άφιξη στο Κάουνας (pic)

Ο 66χρονος προπονητής του «τριφυλλιού» έμοιαζε ενθουσιασμένος στο «τιτίβισμα» που έκανε, με την άφιξη της ομάδας στη Λιθουανία.

«Μόλις έφτασα στη Λιθουανία, μια χώρα με λιγότερο από 3 εκατομμύρια κατοίκους. Το μπάσκετ είναι το Νο.1 άθλημά τους. Καλή προπονημένη ομάδα από τον πρώην παίκτη του Μέριλαντ και του ΝΒΑ, Σαρούνας Γιασικεβίτσιοτς. Τι ωραία εμπειρία!», έγραψε σχετικά.

Just arrived in Lithuania, a country of just under 3 million people. Basketball is their # 1 sport. Well coached team by ex Maryland & NBA player, Sarunus Jasikevicius. What a great experience!

— Rick Pitino (@RealPitino) 17 Ιανουαρίου 2019