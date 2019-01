Ο Ντε Κολό έγινε Ρίνγκο Σταρ στο απίθανο video της ΤΣΣΚΑ για τους Beatles!

Tribute to the Beatles Отмечаем международный день @thebeatles по-армейски! Игроки ЦСКА @mikewassup30, @kurbi.41, @nandodecolo и @alecpeters25 на один день стали «Ливерпульской четвёркой». Официальный трибьют группы в России @beatlove специально для армейского клипа исполнили песню «I Want To Hold Your Hand». Полная версия уже доступна на YouTube. Ссылка в сторис @cskabasket #CSKAbasket #TheBeatles

