Ο Ντε Κολό έγινε Ρίνγκο Σταρ στο απίθανο video της ΤΣΣΚΑ για τους Beatles!

Η «ομάδα του στρατού» συνεχίζει τις εντυπωσιακές παραγωγές της αφού μετά τη mini-movie για τη συμμορία του Δημήτρη Ιτούδη που θα κατακτήσει την EuroLeague, σήμερα (16/1) παρουσίασε ένα tribute video στους Beatles.
Μόνο που στη θέση των Τζον Λένον, Πολ ΜακΚάρτνεϊ, Τζορτζ Χάρισον και Ρίνγκο Σταρ τοποθετήθηκαν τέσσερις παίκτες της ΤΣΣΚΑ Μόσχας...
Tribute to the Beatles Отмечаем международный день @thebeatles по-армейски! Игроки ЦСКА @mikewassup30, @kurbi.41, @nandodecolo и @alecpeters25 на один день стали «Ливерпульской четвёркой». Официальный трибьют группы в России @beatlove специально для армейского клипа исполнили песню «I Want To Hold Your Hand». Полная версия уже доступна на YouTube. Ссылка в сторис @cskabasket #CSKAbasket #TheBeatles