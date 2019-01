Ευχάριστα νέα για Μπαρτζώκα, ξεκίνησε προπονήσεις ο Πράδερ! (pics)

Ο πρώην παίκτης του Προμηθέα ήταν ο μεγάλος άτυχος της φετινής σεζόν, αφού μετά την μεταγραφή του στην Χίμκι δεν μπόρεσε να δώσει το «παρών» σε κάποιο ματς λόγω τραυματισμού. Όμως τα πάντα άρχισα να μοιάζουν ήδη... παρελθόν για τον Αμερικανό, ο οποίος ξεκίνησε τις ατομικές προπονήσεις.

Η Χίμκι «ανέβασε» φωτογραφίες από τη «νέα αρχή» του Κέισι Πράδερ, ο οποίος αναμένεται σύντομα να τεθεί υπό τις οδηγίες του Γιώργου Μπαρτζώκα και να πραγματοποιήσει τις προσεχείς εβδομάδες το ντεμπούτο του.

.@cprather24 вернулся и приступил к индивидуальным тренировкам / Casey is back and already rocking the gym with individual practices! pic.twitter.com/nBxVH7GzqR

— BC Khimki (@Khimkibasket) 16 Ιανουαρίου 2019