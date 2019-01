Η 19η αγωνιστική της Euroleague: Ήξερες ότι; (pics & vids)

Την Πέμπτη (17/01, 21:00), ο Ολυμπιακός (11-7) θα υποδεχθεί τον Γιώργο Μπαρτζώκα και την Χίμκι (7-11) στο ΣΕΦ, με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ να δίνει το «παρών».

Η ρώσικη ομάδα, όμως, δεν θα έχει στην διάθεσή της για ακόμα ένα παιχνίδι τον Αλεξέι Σβεντ, ο οποίος δεν έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του στον αντίχειρα του δεξιού χεριού.

Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ (8-10) θα ταξιδέψει για το Κάουνας, όπου θα αντιμετωπίσει την Ζαλγκίρις (7-11) του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

Ο Ρικ Πιτίνο θα έχει στην διάθεσή του τον Θανάση Αντετοκούνμπο, με τους Έιντριαν Πέιν και Κιθ Λάνγκφορντ να είναι αμφίβολοι.

Η Euroleague Greece παρουσιάζει τα στοιχεία που ξεχωρίζουν από την 19η αγωνιστικής.

Εσύ, ήξερες ότι;

ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ - ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ (17/01, 19:00, 3-0)

Ο Ροντρίγκεθ είναι 5ος σε ασίστ με 1.104 στη διοργάνωση.

Ο Χίγκινς είναι 5ος σκόρερ με 14.7 πόντους ανά ματς.

Ο Κλάιμπερν είναι 4ος στο σύστημα αξιολόγησης (19.6β.), 4ος σκόρερ με 14.8 πόντους και 4ος σε ριμπάουντ (6.9) ανά ματς.

Ο Ντε Κολό είναι 1ος σε εύστοχες βολές με ποσοστό 94.3%.

Ο Χάινς είναι 3ος σε τάπες (196) και 11ος σε ριμπάουντ (1.078).

Ο Γιόβιτς είναι 3ος σε κλεψίματα με 1.5 ανά αγώνα.

Ο Κόπονεν είναι 4ος σε εύστοχες βολές με ποσοστό 91.54% και θέλει 1 πόντο, για να φτάσει τους 1.000.

Ο Ντζέντοβιτς θέλει 15 πόντους για τους 1.000.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΧΙΜΚΙ (17/01, 21:00 6-3)

Ο Μιλουτίνοφ είναι 1ος σε ριμπάουντ με 8.4 ανά αγώνα, 1ος σε επιθετικά ριμπάουντ (3.8) και 5ος στο σύστημα αξιολόγησης με 19.4 βαθμούς.

Ο Σπανούλης είναι 1ος πασέρ με 1.379 ασίστ και 2ος σκόρερ με 3.931 πόντους στη διοργάνωση.

Ο Πρίντεζης είναι 7ος ριμπάουντερ (1.156) και 5ος σκόρερ με 2.812 πόντους.

Ο Σβεντ είναι 1ος σε πόντους (25.3), σε κλεψίματα (1.8) και στο σύστημα αξιολόγησης (25.9β.) φέτος. Επειδή, όμως, έχει παίξει σε μόλις 8 ματς, έχει κατέβει θέσεις στις σχετικές κατηγορίες.

Ο Μίκι είναι 5ος σε τάπες με 1.1 ανά αγώνα.

Ο Γκιλ είναι 2ος σε δίποντα με ποσοστό 75.00%.

ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ - ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ (17/01, 21:05, 7-15)

Ο Ρολ έχει 31/31 βολές.

Ο Τάιους είναι 3ος σε τάπες με 1.2 ανά ματς.

Ο Κούριτς έχει σερί 14 εύστοχων βολών.

Ο Τόμιτς είναι 4ος σε ριμπάουντ στη διοργάνωση (1.339).

Ο Ερτέλ είναι 5ος σε ασίστ με 4.9 ανά παιχνίδι και συνολικά έχει 1.095 και θέλει 9 πόντους για να φτάσει τους 2.000.

Ο Χάνγκα είναι 5ος σε κλεψίματα με 1.5 ανά ματς και θέλει 17 πόντους για να φτάσει τους 1.000.

ΓΚΡΑΝ ΚΑΝΑΡΙΑ - ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ (17/01, 22:00, 0-1)

Ο Σλούκας έχει 15/15 βολές.

Ο Βέσελι είναι 1ος σε ranking με 22.0 βαθμούς κατά μέσο όρο, 3ος σκόρερ με 14.9 πόντους και 2ος σε κλεψίματα με 1.7 ανά αγώνα.

Ο Γκούντουριτς είναι 1ος σε τρίποντα με ποσοστό 57.1%.

ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ - ΝΤΑΡΟΥΣΑΦΑΚΑ (18/01, 19:30, 5-0)

