Το απίθανο «#10YearChallenge» του Ντάνιελ Χάκετ! (pics)

#10yearschallenge Passato da Sebastian Giovinco a Taribo West nel giro di poco @giamma_renili @manurobyz @matti.longo @tommycerma @emanuelemarcocardinali @scavicchio87 @lollo_1982

A post shared by Daniel Hackett (@lorenzo_0_daniele) on Jan 15, 2019 at 6:21am PST