Ο Γιουλ επιλέγει τα τρία καλύτερα σουτ της καριέρας του στην Euroleague! (vid)

Είναι clutch, «εκνευρίζει» τους αντιπάλους με τις... βόμβες του και εντυπωσιάζει το κοινό που τον παρακολουθεί!

Ο Σέρχιο Γιουλ κάθισε μπροστά από την κάμερα της Euroleague και μίλησε για τα τρία καλύτερα σουτ της καριέρας του.

Και τι επέλεξε;

Ένα τρίποντο με την Νταρουσάφακα, ένα απίστευτο καλάθι στην Μπάμπεργκ κι ένα κάρφωμα μπροστά σε δύο παίκτες της γερμανικής ομάδας είναι αυτά που έβαλε στο ΤΟΡ 3 του ο Ισπανός γκαρντ της Ρεάλ Μαδρίτης.

A true artist when it comes to hitting big shots @23Llull of @RMBaloncesto talks about three of his own that stick out most in his memories!#GameON pic.twitter.com/5gU6hg14Rj

— EuroLeague (@EuroLeague) 15 Ιανουαρίου 2019