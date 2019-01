Το εκπληκτικό promo για το Ζάλγκιρις - Παναθηναϊκός! (vid)

Το καλεντάρι της 19ης αγωνιστικής στην EuroLeague στέλνει τον Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ στη Λιθουανία για τον αγώνα με τη Ζάλγκιρις του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους (18/1, 20:00) σε μια κρίσιμη αναμέτρηση και για τις δυο ομάδες που διεκδικούν την παρουσία τους στην πρώτη οκτάδα της κατάταξης.

Στο μεταξύ, η EuroLeague παρουσίασε ένα εντυπωσιακό video για την προαναγγελία του αγώνα στη Zalgirio Arena.

— EuroLeague (@EuroLeague) 14 Ιανουαρίου 2019